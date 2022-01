Picasso, Ernst et Brauner à Lausanne – L’Hermitage caresse des rêves épurés Après la belle surprise Emmenegger, l’institution en réserve d’autres avec l’accueil de la Fondation des Treilles, collection d’Anne Gruner Schlumberger, souvent invisible au public. Florence Millioud Henriques

Max Ernst est l’un des peintres collectionné avec ardeur par Anne Gruner Schlumberger(1905-1993). Ici «Paysage au germe de blé», 1934, huile sur toile (60 x 81 cm). Claude Almodovar © 2021, ProLitteris, Zurich

Sûr… que le «Troupeau Moutons» de François-Xavier Lalanne, issu du plus chic des bestiaires contemporains avec ses bouclettes de laine à haute valeur marchande – on parle de plusieurs millions de francs suivant le nombre de spécimens –, va faire le beau sous les combles de l’Hermitage. Et devant les appareils photos, puisque, pas touche! L’ensemble monté sur roulettes, à la fois œuvre d’art et causeuse, est l’un des premiers à avoir été acquis à la fin des années 60 chez l’artiste. Qui en a ensuite vendu à Catherine Deneuve, Yves Saint Laurent, Agnelli ou encore aux Rothschild, trop heureux de cette campagne dépaysante au milieu du glamour de leurs pièces à vivre.