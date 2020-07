Littérature romande jeunesse – L’héroïne à succès de Christine Pompéï conquiert la Suisse Alors que la dernière-née des aventures de Maëlys a été traduite dans les quatre langues nationales, on la retrouve partout en ce moment, comme son auteure. Caroline Rieder

Christine Pompéï a écrit la première aventure de Maëlys en 2013. Il en existe désormais 21 tomes, dont le dernier se passe à la Bibliothèque nationale et est paru dans les quatre langues du pays ainsi qu’en anglais. DR

L’espiègle Maëlys et son inséparable camarade Lucien pourraient bien devenir des héros nationaux. Pour la première fois, une aventure de la sagace brunette et de son acolyte a été traduite dans les quatre langues nationales, ainsi qu’en anglais. On trouvera donc ce tome XXI aussi bien sous le nom d’«Alerte à la Bibliothèque nationale» que de «Misteri en la Biblioteca naziunala».