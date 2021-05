Covid – L’hésitation des infirmières à se faire vacciner crée le malaise Quel ton adopter pour les convaincre? La possibilité d’envoyer une lettre signée par la Confédération et la faîtière des infirmiers a été discutée. Mais la seconde a préféré attendre. Caroline Zuercher

Comment encourager infirmières et infirmiers à se faire vacciner contre le Covid? Selon nos informations, une option a été discutée: celle de leur envoyer une lettre signée par la Confédération, les cantons et par l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). Mais l’ASI n’a pas voulu participer à cette opération.

Ces professionnels de la santé font-ils de la résistance? «Ce n’est absolument pas le cas. Notre comité central souhaite encore une fois écrire à nos 25’000 membres pour leur demander de prendre leur décision de manière professionnelle et en se basant sur les faits», réagit Sophie Ley, présidente de l’ASI. Elle ajoute que le sujet est abordé dans une newsletter envoyée ce mercredi. Ce message, que nous avons consulté, est factuel. «Nous sommes actifs, mais nous misons sur l’information pour que chacun puisse agir de façon éclairée plutôt que de faire pression.»