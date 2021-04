Culture à Montreux – L’heure de la dernière chance pour le cinéma Hollywood Le cinéma de la troisième ville du canton doit-il être sauvé? Les élus décideront de son sort ce mercredi. Xavier Crépon

Le cinéma Hollywood de Montreux

Sous perfusion, le cinéma Hollywood exploité par Cinérive SA peine à séduire. Avec une fréquentation moyenne à l’année de 40’000 spectateurs payants jusqu’en 2019 et entre 60’000 francs et 80’000 francs de perte annuelle depuis plus de dix ans (excepté trois années avec subventions), la situation n’est plus supportable pour la société.

Cette dernière a déjà tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises pour que la Commune lui apporte une aide ponctuelle. Les élus montreusiens décideront ce mercredi soir s’ils tirent définitivement la prise ou s’ils accordent des subventions jusqu’à fin mars 2023. En effet, la Verte Géraldine Torchio et le Montreux Libre Emmanuel Gétaz veulent encore y croire. «Montreux a une histoire du cinéma. L’Apollo et celui du casino ont fermé. Il ne nous reste plus que le Hollywood. Nous devons le sauver.»

Le dernier debout

Inquiets pour l’avenir de l’exploitation, les deux élus avaient interpellé l’année dernière leur Municipalité avec deux motions pour qu’elle intervienne d’urgence et propose des solutions pour maintenir à flot «un symbole de la ville». Les loyers avaient alors été pris en charge d’octobre à mars dernier.

Le délai étant échu, les élus doivent désormais décider s’ils souhaitent pérenniser ces salles avec un nouveau concept d’utilisation impliquant les sociétés et les associations locales, ainsi que d’accorder ou non 148’000 francs de subventions pour les deux prochaines années.

«Il faut que Montreux reste une ville où il fait bon vivre. Elle ne doit pas devenir une ville-dortoir», alerte Géraldine Torchio. La Verte estime que l’effort financier demandé est raisonnable pour une structure accessible 365 jours par an. «Actuellement, nous dépensons des sommes plus importantes pour des manifestations ponctuelles d’un ou deux jours. Je ne les remets pas forcément en cause, mais est-ce vraiment sur un cinéma qui fournit des prestations à l’année que l’on doit économiser?»

«Une cause perdue»

À l’opposé, le PLR Jean-Marc Forclaz ne partage pas le même enthousiasme. Il estimait déjà la cause perdue fin 2020. «Ces salles n’ont que leur nom pour faire rêver. L’intérêt du public à leur égard n’est pas manifeste et leur configuration en verticalité et en profondeur ne se prête pas au développement d’un quelconque concept de convivialité. Lorsqu’on en sort, on se presse de remonter à la surface.»

Au contraire, Emmanuel Gétaz estime que ces volumes enterrés sont idéaux pour des cinémas. «Sans fenêtres, difficile d’y placer autre chose. Les propriétaires cherchent à vendre l’immeuble mais n’y arrivent pas. Donnons encore deux ans à ce cinéma avant de voir ce qu’ils décideront.» Celui qui est également producteur de films refuse de perdre une offre culturelle annuelle pour un peu plus de 70’000 francs «Il faut bien avoir conscience que si les résolutions sont refusées, ce sera fini du jour au lendemain. Personne ne va reconstruire un cinéma en centre-ville d’ici 20 à 30 ans, surtout avec les difficultés économiques de ces prochaines années.»

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.