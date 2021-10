Arts martiaux mixtes – L’heure de la rentrée a sonné pour Oezdemir Plus grand combattant suisse de l’histoire, le Fribourgeois renoue avec la compétition samedi à Abu Dhabi en défiant Magomed Ankalaev. Chris Geiger

Volkan Oezdemir va retrouver la compétition samedi après quinze mois d’attente. VQH

Enfin! Après plus de quinze mois d’absence, Volkan Oezdemir va remonter dans une cage d’UFC, l’élite des arts martiaux mixtes, samedi à Abu Dhabi (début du combat à 20 h, heure suisse). Mis KO pour la première fois de sa carrière par Jiri Prochazka en juillet 2020, le Fribourgeois assure n’avoir pas franchement cogité suite à ce revers.

«Le but était de rebondir directement, mais ça n’a pas pu se faire à cause d’une blessure, se remémore l’athlète de 32 ans. Avec du recul, ce n’est pas plus mal car ça m’a laissé le temps de mûrir. Ça m’a également permis d’adapter mon style par rapport à ce dernier combat. J’ai ainsi pu intégrer de nouveaux systèmes et m’améliorer sur certains aspects.»