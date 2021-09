Éditorial - L’heure de prendre possession de «votre» stade

Je m’en souviens comme si c’était hier. À la fin du siècle dernier, pour éviter les traditionnels bouchons de la Blécherette, ma maman venait nous chercher, mon père et moi, à la sortie de la Pontaise, que nous quittions alors qu’il restait encore quelques minutes à jouer. L’intense frustration que je vivais alors de manquer la joie (ou la peine) de vivre sur place les trois coups de sifflet finals est désormais partagée par les hommes du marketing, qui ne veulent surtout pas voir les gens débarrasser trop tôt les lieux.

«Pour donner envie aux gens de rester, encore faut-il qu’ils… viennent.»

Pour (sur)vivre à haut niveau, le Lausanne-Sport, comme toute entreprise sportive qui se veut professionnelle, doit maximiser ses revenus en vous faisant venir le plus tôt possible au stade et en vous y gardant le plus longtemps qu’il le peut. C’est pour ça que les infrastructures modernes ne sont plus des enceintes froides et austères de type soviétique comme pouvait l’être le vénérable Stade Olympique, mais bien des lieux de vie capables de vous attirer 365 jours par an, plutôt qu’une fois toutes les deux semaines quand il y a de la lumière.

A lire: Le LS va enfin inaugurer son stade avec son public

Mais pour donner envie aux gens de rester, encore faut-il qu’ils… viennent. Cette deuxième inauguration du stade de la Tuilière, déjà fêtée une première fois - en petit comité, pandémie oblige – en novembre dernier, doit permettre au LS de remplir son stade en championnat pour la deuxième fois au XXIe siècle. La première? Contre Sion (0-2), sur la route de la relégation en 2018, et alors que la Pontaise avait été amputée de ses virages et ainsi réduite à 8500 places. Avant? Ça doit remonter à un funeste jour de 1999 que tout bon Lausannois a effacé de sa mémoire, à l’instar de la bataille d’Alésia pour les Gaulois, dans les albums d’Astérix.

Il faut donc impérativement reléguer ces «records» aux oubliettes ce dimanche, et que le public local prenne possession de son écrin en masse. Fin juillet, pour le premier match avec jauge illimitée, le FC Saint-Gall n’a attiré que 4632 personnes. L’affiche contre Bâle, il y a trois semaines, n’a appâté que 5635 chalands.

Ainsi, le Vaudois est plus connu pour faire des théories sur le LS depuis les bistrots qu’en tribunes? Ça tombe bien, il y en a aussi, des zincs, dans les débits de boissons de la Tuilière!

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.