Épave lémanique révélée – L’«Hirondelle» ne jouera plus à cache-cache Une vue d’ensemble du vapeur coulé en 1862 devant La Tour-de-Peilz a pu être réalisée. Le plongeur-photographe Gatien Cosendey n’a pas ménagé sa patience pour y parvenir. Récit. Rémy Brousoz

L’image de l’épave en trois dimensions laisse apparaître de nombreux détails, comme les troncs utilisés pour renflouer le navire, en vain. Gatien Cosendey

Pour beaucoup de plongeurs lémaniques, c’est un graal, une épave légendaire qu’il faut avoir vue au moins une fois. Pas toujours simple, quand on sait qu’elle repose entre 40 et 60 mètres de fond, un niveau réservé aux plus aguerris. Depuis son naufrage en 1862 (voir encadré), le vapeur l’Hirondelle gît au large de La Tour-de-Peilz, devant la pointe de La Becque. Amputée de sa poupe, la carcasse du navire est nichée sur un talus au bord d’une falaise vertigineuse.