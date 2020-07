Recherches archéologiques – L’histoire de l’abbatiale de Payerne est à revoir La restauration de la plus grande église romane de Suisse a entraîné des fouilles et une série d’études qui se poursuivent. Des découvertes qui redessinent nos connaissances du site. Erwan Le Bec

La consolidation du mur nord qui s’effondrait a nécessité l’exploration du sous-sol. Il a livré des dizaines et des dizaines de tombes. Des moines, des anonymes, voire de puissants membres de la famille royale de Bourgogne. Archeodunum SA/Archéotech SA

En quelques années, les fouilles menées lors des travaux de restauration (2015-2016) et surtout les études qui les ont suivies ont changé entièrement l’histoire de la vénérable abbatiale de Payerne, le plus grand édifice roman de Suisse.

Pour faire simple, la vision qu’on en avait remontait surtout aux années 60. Fouillé – et plutôt largement – avec les techniques de l’époque, le sous-sol avait livré une tardive villa romaine, considérée comme celle d’un Paternus, le premier payernois, ainsi qu’une première église sous l’abbatiale. Pour coller avec la mythique reine Berthe et avec les largesses de sa fille Adelaïde en faveur du monastère, l’édifice primitif avait alors été daté du Xe-XIe siècle, rapidement remplacé par la grande abbatiale romane.

Le domaine du premier évêque

On peut oublier. Dans des conditions difficiles, les archéologues ont déterminé que la villa remontait en fait au IIIe siècle, qu’elle serait en fait bien plus vaste, et qu’elle a été récupérée au VIIe siècle. Et ça tombe bien. À cette période, Marius, le premier évêque de Lausanne (à l’époque d’Avenches), aurait fondé un petit oratoire à la Sainte Vierge sur son domaine payernois. Un oratoire à situer sans doute sous l’église paroissiale actuelle, qui reprend la même orientation que la fameuse villa.

Un prieuré se serait développé en vis-à-vis. À la fin du VIIIe siècle, d’après les datations au C14, une église à trois nefs a remplacé les anciennes habitations. Déjà importante pour l’époque, cette première église sera développée jusqu’au Xe siècle encore, recevant de nombreuses tombes prestigieuses, et devenant un monastère en vue. C’est là qu’interviendrait la fameuse Berthe de Souabe, enterrée là par sa fille Adelaïde. Suivront d’autres Rodolphiens. L’étude des 125 squelettes découverts en 2015 se poursuit. Et les chercheurs espèrent pouvoir étudier les centaines d’autres, issus des fouilles anciennes.

La restauration a aussi permis de mieux cerner la splendide abbatiale clunisienne, dont le chantier a pu commencer autour de 1030. Les constructeurs ont commencé par le mur nord, démolissant la première église au fur et à mesure, et changeant plusieurs fois de plans en cours de route avant d’achever le chevet et ses absides. Ils se sont plutôt bien débrouillés.