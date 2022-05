Portrait de Léonard Burnand – L’historien-détective est aussi professeur-conteur La recette de son cocktail effervescent: Benjamin Constant, sa famille et l’UNIL, dont il est doyen de la Faculté des lettres. Jacques Poget

Pour la photo, Léonard Burnand a choisi le Cercle littéraire de Lausanne, maison natale de Benjamin Constant, où il a présenté sa biographie. FLORIAN CELLA

Finaliste du Prix Goncourt de la biographie, son dernier livre, «Benjamin Constant»* est salué par les grands médias français. Peut-être imagine-t-on l’historien de la culture et de la politique, spécialiste des 18e et 19e siècles et doyen de la Faculté des lettres de l’UNIL, comme un érudit discret et compassé enfermé dans son bureau? Tout faux.