Portrait de Florence Grivel – L’historienne de l’art a zappé la Joconde Voix de la RTS, la Lausannoise ose toujours détonner. Elle publie un ouvrage qui la raconte dans les marges du monde de l’art. Florence Millioud Henriques

Florence Grivel chez elle à Lausanne, un point de vue stratégique pour voir le lac, son élément, et le futur tramway lausannois, dont elle préside la commission culturelle. FLORIAN CELLA

Sur le pas de la porte, ses premiers mots sont pour la révélation d’un amour tout neuf. «Y a d’la joie», chanterait Trenet. «ça palpite encore plus», lance Florence Grivel, artiste, auteure, journaliste qui aime – aussi – chanter.

Mais son effervescence entraîne déjà ailleurs, dans ces petits riens qui, avec elle, prennent toujours de l’importance. Tour à tour polissons, touchants, piquants.

Curieuse comme un être qui redécouvre sans cesse la vie, elle a l’âme qui colore ce qui lui vient à l’esprit ou ce qu’elle voit. Alors ça gîte et ça fend le vent du conventionnel! On rit de ses lunettes posées façon Le Corbusier sur la table et de sa posture, en chaussettes orange, à califourchon sur le canapé, qui lui donne un look «punk bourge», alors qu’elle avait presque promis de sortir son costume de Vaudoise pour la photo.