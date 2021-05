Météo en Suisse – L’hiver a fait une petite incursion ce week-end Les météorologues ont signalé l’apparition de la neige durant la nuit de samedi à dimanche.

La neige a fait un petit retour en Suisse durant la nuit de samedi à dimanche (photo d’archives). Keystone/Urs Flueeler

L’hiver a montré le bout de son nez en Suisse dans la nuit de samedi à dimanche. Les météorologues signalent 17 cm de neige à Arosa (GR), 11 à Adelboden (BE) et 4 à Andermatt (UR).

Un centimètre de neige a aussi recouvert les trottoirs à La Chaux-de-Fonds NE, une ville perchée à un peu plus de 1000 mètres d’altitude, a indiqué SRF Meteo sur Twitter.

En plaine, pluie et nuages devaient alterner toute la journée avec des éclaircies tandis que la température pouvait grimper jusqu’à 11 degrés, selon MétéoSuisse. Par contre le sud devait connaître des températures plus clémentes, autour de 20 degrés, grâce au soleil et au foehn.

Le début de semaine s’annonce lui plutôt frisquet. Les météorologues avertissent d’un éventuel gel au sol. Le début du mois de mai est connu pour ses possibles gelées.

ATS

