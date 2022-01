Tennis – L’hommage de Roger Federer à Rafael Nadal, son «inspiration» Sur les réseaux sociaux, le Bâlois a félicité dimanche son rival espagnol, désormais seul détenteur du record de titres du Grand Chelem (21). Djokovic s’est aussi exprimé.

Roger Federer et Rafael Nadal, ici lors du «Match for Africa» en février 2020. AFP

En passionné de tennis qu’il est, Roger Federer n’a probablement pas manqué une miette de la finale de l’Open d’Australie 2022, ce dimanche. Toujours en réathlétisation, le Bâlois (40 ans) s’est en tout cas montré plutôt réactif au moment de rendre hommage à Rafael Nadal, désormais seul détenteur du record de titres du Grand Chelem (21) devant Novak Djokovic et lui-même (20).

«Quel match!», s’est d’abord exclamé Roger Federer sur les réseaux sociaux, en référence au combat remporté par le Majorcain face à Daniil Medvedev (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5 en 5h24), avant de s’adresser au champion. «A mon ami et grand rival Rafael Nadal, mes sincères félicitations pour être devenu le premier homme à gagner 21 titres du Grand Chelem en simple. Il y a quelques mois, nous plaisantions parce que nous étions tous les deux en béquilles. C’est fou. Il ne faut jamais sous-estimer un grand champion. Ton incroyable éthique de travail, ton dévouement et ta combativité sont une inspiration pour moi et d’innombrables autres personnes à travers le monde.»

«Je suis fier de partager cette ère avec toi et je suis honoré de jouer un rôle en te poussant à accomplir davantage; comme tu l’as fait pour moi au cours des 18 dernières années, a-t-il poursuivi. Je suis certain qu’il y aura d’autres accomplissements pour toi, mais pour le moment, profite de celui-là!» Classe.

L’hommage de Roger Federer à Rafael Nadal. INSTAGRAM ROGER FEDERER

Félicitations de Djoko

Novak Djokovic, privé d’Open d’Australie cette année après avoir été expulsé par les autorités du pays en raison de sa non-vaccination contre le covid, a tenu à féliciter dimanche son grand rival Rafael Nadal, après son 21e titre historique.

«Félicitations à @RafaelNadal pour son 21e Grand Chelem. Un exploit incroyable. (Il a fait preuve comme) toujours d’une impressionnante combativité qui a prévalu une nouvelle fois», a tweeté le N.1 mondial, qui co-détenait auparavant le précédent record de victoires en Majeur avec l’Espagnol et le Bâlois (20).

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.