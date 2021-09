De plus en plus nombreux – L’homme a-t-il raison d’avoir peur du loup? Le canidé se multiplie dans le Jura, où une seconde meute a été répertoriée. À la suite des attaques sur des bovins, des habitants se disent inquiets pour leurs enfants. Les scientifiques se veulent rassurants. Camille Krafft

Dans le Jura vaudois, certains habitants ont changé leurs habitudes ces derniers mois en raison de la présence de plus en plus marquée des loups.

Parallèlement aux images de veaux et de chèvres déchiquetés, les photos et les vidéos de lui ont fait vibrer les téléphones portables des Vaudois établis autour du Jura ces dernières semaines. Loup traversant un champ à côté d’un tracteur en marche. Loup trottant dans l’herbe face à une caméra tandis que Mick Jagger susurre «Angie» dans une sono. Loup immortalisé à l’entrée d’un village, sur une crête, au bord d’une route. Alors que le Département de l’environnement et de la sécurité (DES) vient de confirmer la présence d’une seconde meute dans le massif du Risoud, les images et les récits font surgir une évidence: les prédateurs sont désormais près, tout près de l’homme.

C’est une chose de le dire ou de l’écrire, c’en est une autre de le voir, de l’imaginer à côté, voire de constater soi-même les dégâts que fait une meute sur le bétail. Avec, parfois, ce vertige lorsque des certitudes sont remises en question: «Depuis qu’ils sont de retour, on nous a toujours dit qu’ils ne s’en prenaient pas aux bovins. Et on nous a assuré qu’ils ne s’approchaient pas des habitations. À présent, on se demande sérieusement jusqu’à quand ils auront peur des humains», nous confiait récemment Christophe Guignard, habitant de Vaulion, trois jours après l’attaque de quatre chevrettes de son frère à 500 mètres de sa maison.

Cartographie des meutes de loups en Suisse en septembre 2021 Source: Groupe Loup Suisse

La peur du canidé n’est bien évidemment pas l’apanage des habitants du Jura vaudois. «L’opinion des gens sur les loups a changé radicalement durant ces vingt à trente dernières années, et la conservation plutôt que l’extermination est au cœur des programmes de gestion», peut-on lire dans un rapport scientifique faisant suite à une vaste étude internationale sur les attaques de loup contre l’humain dirigée en Norvège par le professeur John Linnell en 2002. «Pourtant, même si le public reconnaît au loup le droit d’exister, il semble que les gens aient peur de lui», ajoutent les auteurs du rapport.

Si vous croisez un loup Afficher plus Restez calme et gardez vos distances. Si le loup ne recule pas et que vous n’êtes pas à l’aise avec la situation, parlez fort ou tapez des mains pour qu’il remarque votre présence. Retirez-vous lentement. Ne fuyez pas, cela pourrait déclencher un comportement de poursuite. S’il s’approche, criez-lui dessus. Essayez de l’intimider en vous faisant le plus grand possible et éventuellement en lui jetant un objet. Dans ce cas, vous devriez plutôt faire un pas en direction de l’animal que de vous retirer. Ne l’attirez pas et n’essayez pas de l’approcher. Laissez-lui de la place pour qu’il puisse battre en retraite. Ne les nourrissez pas et ne laissez pas de restes de nourriture. Des stimuli positifs de la part des humains peuvent engendrer un comportement problématique chez les loups. Avec un chien: Appelez le chien, attachez-le et retirez-vous calmement. Si le loup manifeste davantage d’intérêt pour le chien, faites du bruit et, s’il faut, repoussez le loup en lui lançant des objets. Source: KORA

De fait, dans le Jura vaudois, certains habitants ont modifié leurs habitudes ces derniers mois. «Je ne suis pas une «chiarde», comme on dit, explique Aline*, qui gère une exploitation agricole avec son mari. J’ai l’habitude de me promener seule de nuit avec une lampe frontale, et j’ai toujours pensé que mes enfants étaient plus en sécurité dans les bois qu’à Lausanne. Mais désormais, il est exclu pour moi que mon fils se rendre tout seul à son cours de musique au village d’à côté.»

Le moins dangereux des grands carnivores

Aline a-t-elle raison d’avoir peur? Si des attaques de loups sur l’humain sont documentées historiquement, notamment par l’historien français Jean-Marc Moriceau, les conclusions du rapport norvégien sont rassurantes. Entre 1950 et 2002, seules quatre attaques mortelles dues à des loups non enragés sont attestées en Europe. Au moment où l’enquête est effectuée, la population de loups est estimée à 10’000 à 20’000 individus sur sol européen. La plupart des offensives qui ont eu lieu durant les cinquante années précédant l’étude sont dues à des loups atteints de la rage. Or, comme le rappelle Raphaël Arlettaz, professeur de biologie et de conservation à l’Université de Berne, cette maladie «est éradiquée de Suisse depuis les années 1980». Selon l’enquête norvégienne, le loup serait ainsi le moins dangereux de tous les grands carnivores qui peuplent la planète.

Pourquoi les attaques de prédations sur l’humain étaient-elles plus fréquentes avant le XXe siècle? En raison de facteurs extérieurs comme la raréfaction du gibier poussant les loups vers les poubelles, le fait que les enfants étaient autrefois envoyés seuls garder les troupeaux, et qu’il n’y avait pas d’armes à feu permettant de réguler la population de loups en cas de problème. «Nous ne pensons pas que le loup a dû se nourrir avec des enfants parce qu’il y avait trop peu de gibier, précisent les auteurs de l’enquête. C’est juste que l’écologie des loups dans ces situations les a rapprochés fortement des humains.»

«Il arrive au loup de pister ses proies jusqu’aux abords de nos maisons. Mais cette proximité fortuite ne signifie ni qu’il s’habitue à l’homme, ni qu’il représente un danger pour notre intégrité physique.» Raphaël Arlettaz, biologiste à l’Université de Berne

Pour Raphaël Arlettaz, «le loup se méfie fondamentalement de l’homme parce qu’il a toujours été persécuté. De plus, nous ne sommes pas une proie cible pour lui. Dans sa relation prédateur-proie, il a coévolué avec les grands ongulés sauvages, pas avec Homo sapiens. Si le cerf a de grandes oreilles et de longues jambes, ce n’est ni pour entendre le son du cor des Alpes, ni pour éviter l’herbe qui chatouille sous les aisselles.» Le veau, lui, devient une proie lorsqu’il est seul, sans vaches adultes.

Selon le rapport dirigé par John Linnell, l’un des facteurs associés aux attaques du prédateur sur des humains est l’accoutumance à l’homme, car il n’a plus peur de ce dernier. Que dire alors de ces loups qui s’approchent des habitations, comme à Vaulion? «Ailleurs en Europe, il est fréquent que des loups attaquent du bétail à proximité des cabanes de bergers, à dix mètres des maisons, voire au milieu d’un village, explique le biologiste et éthologue Jean-Marc Landry, spécialiste du loup. Contrairement à l’Amérique du Nord, en Europe, le loup a toujours vécu à proximité de l’humain.»

Loup des scientifiques et loup des croyances

Comme le rappelle Raphaël Arlettaz, le loup est «un animal de mœurs essentiellement nocturnes. Or, le monde devient vaste pour lui la nuit parce que nous, humains, sommes rangés dans nos chaumières et ne percevons alors plus du tout ce qui gravite autour de nous. Ainsi, il lui arrive de pister ses proies, essentiellement les cerfs et les chevreuils, jusqu’aux abords de nos maisons. Mais cette proximité fortuite ne signifie ni qu’il s’habitue à l’homme, ni qu’il représente un danger pour notre intégrité physique.»

Jean-Marc Landry laisse son fils partir seul en forêt dans les régions où il y a des loups. Sauf en France, en automne: «Pas à cause du loup, mais à cause de la pratique de la chasse le week-end.» Et de conclure: «Il y a le loup des scientifiques, et il y a le loup des croyances. Ce n’est pas le même. Le problème, c’est que les gens ne font plus vraiment confiance aux scientifiques.»



*Prénom d’emprunt

Camille Krafft est enquêtrice à la rubrique vaudoise. Elle enseigne au Centre de formation au journalisme et aux médias, à Lausanne. Elle a reçu le Prix Jean Dumur en 2017 ainsi que le Swiss Press Award, catégorie «print», en 2019

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.