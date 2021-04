Federer comme maître à penser – L’homme aux mille qualités Comment s’inspirer de Roger Federer pour bonifier sa propre approche de l’existence? Réponse dans une biographie qui ne dit pas son nom. Florian Müller

Roger Federer est parfait, mais il est profondément humain. C’est ce qui permet à chacun de s’identifier à lui. EPA

«L’homme sans qualité», chef-d’œuvre du début du XXe siècle, somme à la fois lyrique et philosophique de Robert Musil, dresse le portrait d’Ulrich. Un homme en réalité bourré de talents, mais si désabusé par le cours de son existence qu’il ne s’échine plus à les faire briller - grosso modo, car la trame est en réalité bien plus complexe. À travers le héros, on lit la chronique d’une époque saturée de contradictions, où le désenchantement est symptomatique d’un monde en quête de sens. Un roman poétique magistral et inachevé, qui consacre aujourd’hui encore l’auteur autrichien décédé à Genève en 1942 au firmament de la littérature, et surtout toujours brûlant d’actualité.

«Un mec tout à fait normal»

Et s’il s’agissait maintenant d’aborder la même problématique existentielle par l’autre bout de la lorgnette, dans une perspective résolument optimiste? Il faudrait pour cela inventer un personnage a priori commun, sans vocation particulière, mais qui au contact d’un destin glorieux révèle en lui et au monde une foule de talents insoupçonnés, pour aller jusqu’à tutoyer la perfection. Son titre? «L’homme aux mille qualités». Ne cherchez plus. Dans «Agir et penser comme Roger Federer», aux Éditions de l’Opportun, le journaliste Mathieu Aeschmann procède avec la même méthodologie que Robert Musil: une foultitude de petits chapitres qui participent à esquisser finalement un portrait rassurant du Bâlois. Federer est parfait, mais il est profondément humain. Libre à chacun de nous de s’évertuer à lui ressembler en redoublant de simplicité.

«Roger Federer est divin raquette en main, mais pour le reste il est parfaitement humain. En quelque sorte, c’est Achille qui vit parmi les Hommes.» Mathieu Aeschmann, auteur d’«Agir et penser comme Roger Federer»

«Roger Federer est d’abord un mec tout à fait normal, qui a été éduqué de manière normale et qui s’échine à malgré tout vivre une vie normale, pose l’auteur en préambule, lui qui suit la carrière du Maître depuis ses débuts. L’attachement dont il bénéficie aux quatre coins du monde repose sur ce grand écart: il est divin raquette en main, mais pour le reste il est parfaitement humain. En quelque sorte, c’est Achille qui vit parmi les Hommes.» Au fil de son livre, Mathieu Aeschmann s’attache à déceler des éléments biographiques qui, sous le prisme de la mise en perspective, prennent un écho universel. «L’idée n’était pas de faire un bouquin de développement personnel à proprement parler, mais plutôt de se demander ce qui fait la force de Federer dans telle ou telle situation et de tenter d’en tirer des enseignements simples, adaptables pour tout un chacun.»

S’identifier au personnage

C’est d’ailleurs là une des grandes forces de Federer: chacun peut s’identifier au personnage. De par sa normalité, mais aussi de par son authenticité. «RF» ne joue jamais une partition qui ne serait pas la sienne. «Lorsqu’on part du constat que c’est un être solaire et fascinant, adulé partout, sur tous les continents et dans toutes les couches socioprofessionnelles, on est en droit de se demander s’il ne joue pas des rôles en fonction de son auditoire, interroge l’auteur. À bien y regarder, c’est pourtant tout le contraire. C’est une bête sociale, un type qui aime viscéralement l’interaction: discuter, échanger, rigoler. L’intérêt pour l’autre est ancré en lui, doublé d’une capacité d’écoute rare. Si c’était juste une posture qu’il adopterait pour plaire, en plus de vingt années de carrière, elle aurait à un moment ou l’autre été percée à jour.»

«Roger Federer vit totalement chaque moment. Quand il joue au tennis, quand il est en famille, quand il retrouve ses amis, il le fait à chaque fois pleinement.» Mathieu Aeschmann, auteur d’«Agir et penser comme Roger Federer»

Toujours dans le juste, lors de soirées mondaines comme à l’apéro avec des copains, Federer possède une agilité sociale hors du commun. La recette? «Être dans le moment présent, selon Mathieu Aeschmann. Roger sait se rendre disponible entièrement. C’est aussi un des secrets de sa longévité: il vit totalement chaque moment. Quand il joue au tennis, quand il est en famille, quand il retrouve ses amis, il le fait à chaque fois pleinement. C’est une qualité que chacun de nous peut développer à sa manière, dans une époque où on peine à placer des digues entre les différents secteurs de nos vies.»

Plus facile encore pour le commun des mortels, là où Federer doit sans cesse lutter pour ne pas être réduit à sa dimension de mythe. Lui, le monument, à la fois lieu de mémoire collective et ciment national. Là encore, la recette tend vers une quête de simplicité. «Le danger, c’est de ne plus s’appartenir à soi-même, d’être dépossédé de son humanité, souligne l’auteur. Dans ces moments, Federer a toujours l’art de ramener toute interaction au dénominateur le plus simple, spontanément en s’intéressant à l’autre. «Et toi, comment tu vas?» Quand c’est sincère, ça fait toujours mouche.»

