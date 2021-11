Trésor de Saint-Prex – L’homme aux milliers de pièces d’or veut plus que 19 vrenelis Théo juge bien trop chiche la part du butin que lui a accordée la justice après son extraordinaire découverte sur un chantier en 2016. Il se bat pour «laver son honneur». Cédric Jotterand

Pour avoir tergiversé avant de rendre les milliers de pièces trouvées au bord du lac à Saint-Prex, Théo n’est pas récompensé selon lui de manière correcte puisque la justice de paix ne lui a accordé que… 19 pièces. Cédric Jotterand

Un engrenage ou une spirale, c’est selon, mais depuis que Théo a trouvé des milliers de pièces d’or dans une propriété en chantier au bord du lac à Saint-Prex, sa vie a littéralement basculé puisqu’il se bat toujours pour obtenir une récompense correcte, à ses yeux, cinq ans après son extraordinaire découverte qui l’a surtout ramené à la case justice.

Car son dossier est loin d’évoluer en ligne droite, le fait d’avoir restitué à l’époque le butin en plusieurs jours ayant forcément pesé sur l’appréciation de la juge de paix. Cette dernière lui a en effet accordé 19 vrenelis sur les près de 5676 découverts et appartenant par descendance à deux frères ayant hérité de la parcelle. Fin de partie? «Pour mes avocats, oui, car ils estiment qu’il n’y a plus rien à espérer, mais moi je veux me battre car je trouve cette décision dégueulasse et aussi pour laver mon honneur. Les articles de presse m’ont fait passer pour un voleur alors que j’ai rendu l’entier de ma découverte. Je l’ai certes fait en plusieurs fois, mais je défie quiconque d’avoir la bonne attitude tout de suite quand vous tombez sur un truc aussi incroyable qu’un trésor.»