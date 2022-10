Je l’ai constaté maintes et maintes fois: l’homme est un mauvais penseur. Il ne voit que la surface. Il confond l’effet et la cause. Il simplifie le complexe. Les exemples sont légion. Il y en a chaque jour dans notre journal préféré.

Un exemple parfait de mauvaise pensée est de blâmer Donald Trump pour la plupart des maux de l’Amérique. Trump n’est pas la cause des nouvelles lois sur l’avortement. Trump n’est pas la cause de la violence des armes. Trump est une petite partie de problèmes infiniment complexes qui remontent aux fondateurs «européens» puritains, craignant Dieu et propriétaires d’esclaves de l’Amérique. L’avortement n’est pas un problème simple. J’ai été élevé dans une famille mormone. Les mormons croient que Dieu décide qui doit naître. Bien sûr, cela peut paraître idiot pour certains, mais ce n’est pas le cas pour des millions d’Américains.

«Les causes sont beaucoup plus profondes que ce que la plupart des gens pensent.»

Je pense que 80% des Américains croient que Dieu a inspiré la Constitution. La Constitution des États-Unis dit que les gens peuvent avoir des armes à feu. C’est cette croyance profonde qui est au cœur du problème. C’est beaucoup plus complexe que ce que la plupart des gens pensent.

La guerre en Ukraine est un autre exemple. La plupart des gens disent simplement que Poutine a provoqué la guerre? En fait, Poutine a été très clair en 2014 lorsqu’il a dit qu’il n’accepterait jamais que l’Ukraine fasse partie de l’Union européenne ou de l’OTAN. La Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, etc., d’accord. Mais pas l’Ukraine. Pas le grand pays qui borde la Russie. Mais les États-Unis et leurs amis ont continué à faire pression pour que l’Ukraine rejoigne «l’Europe». Finalement, la guerre a commencé… et comme toutes les guerres, les causes sont beaucoup plus profondes que ce que la plupart des gens pensent.

Voir plus loin que le bout de son nez

Oui, l’homme est un mauvais penseur. Lorsqu’il y a un carambolage de 30 voitures sur une autoroute par un matin pluvieux et brumeux et que dix personnes sont tuées, le journal dira qu’il y a eu dix victimes et que l’accident a été causé par la pluie et le brouillard. C’est totalement faux. La cause de l’accident n’était pas la pluie et le brouillard. La vraie cause, ce sont des personnes qui roulaient trop vite et suivaient de trop près dans de mauvaises conditions météorologiques. Et les seules véritables victimes sont les personnes qui conduisaient prudemment et ont été embouties par d’autres conduisant trop vite et suivant de trop près. Les mauvais conducteurs n’étaient que les victimes de leur propre stupidité.

La prochaine fois que nous lirons un journal, essayons de voir plus loin que le bout de notre nez et au-delà des clichés habituels de la pensée humaine. Certains de mes amis ont tendance à penser que les causes réelles de tout ce qui se passe dans le monde sont infiniment complexes. Ces personnes sont généralement très lentes à juger et à blâmer. C’est pourquoi ce sont mes amis. Leur nombre est en train de diminuer, lentement, mais sûrement.

Jon Ferguson Afficher plus Écrivain

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.