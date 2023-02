Essai philosophique – L’homme peut apprendre du dédain du matou Dans «Philosophie féline: les chats et le sens de l’existence», John Gray invite au détachement. Boris Senff

Les chats peinards et sans complexe pour leur gueule, un modèle à suivre? Réfléchissez-y avec John Gray. Getty Images/iStockphoto

«Les chats sont souvent présentés comme des créatures amorales. Ils n’obéissent à aucun commandement et n’ont pas d’idéaux. On ne les voit jamais éprouver ni culpabilité ni remords, pas plus que s’efforcer de s’amender. Ils ne s’emploient pas à faire de ce monde un monde meilleur et ne s’embarrassent pas d’éternels scrupules.»