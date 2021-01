Jamais, écrivez-vous, notre temps de cerveau disponible n’a été aussi important. Pourquoi qualifiez-vous cette situation de «révolutionnaire»?

Le progrès de la civilisation a libéré l’humanité de nombreuses servitudes. En particulier de l’incertitude alimentaire. L’extraordinaire augmentation de la productivité du travail par des techniques, comme la machine à vapeur, a permis d’externaliser un certain nombre de nos gestes physiques, qui ont été transférés aux machines. Aujourd’hui, avec l’intelligence artificielle, ce ne sont plus seulement nos gestes physiques qui sont externalisés, mais également nos délibérations cognitives. Ajoutons le rôle joué par le droit du travail et par la médecine qui a augmenté notre espérance de vie. Tout cela aboutit à un capital de disponibilité mentale qui a été multiplié par cinq depuis le début du XXe siècle et par huit depuis 1800. Mais pour en faire quoi? C’est la question fondamentale, car nous ne sommes pas au bout de ce processus. Certaines études conjecturent qu’en 2025, c’est-à-dire demain, plus de 50% du travail effectué sur Terre le sera par des intelligences artificielles. Beaucoup d’emplois vont disparaître, et c’est inquiétant. Mais c’est aussi réjouissant, si l’on considère que, dans l’absolu, l’humanité pourrait se consacrer ainsi aux tâches les plus spécifiquement humaines: les arts, les sciences, les activités les plus nobles de l’esprit. Mais ce n’est pas ce qui est en train de se passer.