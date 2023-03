Enlevée, tabassée et attachée – L’homme qui a séquestré sa voisine de 82 ans avait menacé une autre femme Il y a un mois, une octogénaire de La Chaux-de-Fonds (NE) échappait à son voisin de 50 ans après avoir été rouée de coups. Le forcené n’en était pas à son coup d’essai, déplore la famille. Benjamin Pillard

L’octogénaire était parvenue à sortir sur le balcon, au 1 er étage, puis a tenté de rejoindre son logement (2 e depuis la droite) en contournant la cloison par la rambarde. BENJAMIN PILLARD

«Son médecin nous a expliqué qu’elle devra rester hospitalisée encore au moins six à huit semaines. Elle est souvent confuse et ne dit plus grand-chose, ou alors en parlant au présent de choses anciennes…» L’homme qui s’exprime est l’un des fils d’une octogénaire vivant à La Chaux-de-Fonds (NE). Une femme qui a été séquestrée, rouée de coups et entravée le 3 février dans l’appartement de son voisin de palier, un Suisse de 50 ans souffrant de troubles psychiques. Victime d’une hémorragie cérébrale, elle a dû être héliportée en urgence à l’Hôpital de l’Ile, à Berne, où elle a passé plusieurs jours avant d’être transférée dans un établissement de son canton. «Elle dit qu’elle est comme morte, persuadée qu’elle ne va jamais pouvoir se remettre sur pied», se désole le Chaux-de-Fonnier.