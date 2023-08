Portrait de Tim Cook – L’homme qui a transformé Apple en mine d’or En douze ans, le successeur de feu Steve Jobs n’a cessé de propulser la marque vers de nouveaux sommets. En Bourse, elle vaut aujourd’hui plus de 3000 milliards de dollars. Olivier Wurlod

Sans Tim Cook, la marque à la pomme ne serait probablement pas devenue la société la plus puissante au monde. GETTY IMAGES VIA AFP

«One more thing!» Les trois mots étaient prononcés par Tim Cook le 5 juin dernier. Le patron de la marque à la pomme respectait la tradition au moment de présenter la grande nouveauté du moment pour Apple: le Vision Pro, un modèle révolutionnaire de casque de réalité mixte (virtuelle et augmentée). Depuis douze ans, il n’a jamais cessé de prononcer cette courte expression utilisée par Steve Jobs et signifiant «encore une chose». De cette manière, il rend hommage à son prédécesseur décédé brutalement en 2011.