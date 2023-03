Rencontre avec le speaker du LS – L’homme qui se cache derrière le mythique accent de la Tuilière Les générations se succèdent, Patrick Rochat, le speaker du Lausanne-Sport, reste. Avec ses intonations reconnaissables entre mille, ses interventions mythiques et ses phrases signature. Florian Vaney

Patrick Rochat, l’inimitable voix de la Tuilière. Florian Cella/24H

Un «Adieu, bonne!» et il raccroche le téléphone. Comment aurait-il pu en être autrement que ces deux mots, enrobés dans son accent vaudois de velours? La conversation avait été courte, mais efficace. Un rendez-vous pris, devant la Tuilière, sa Tuilière, où aucune voix n’est plus célèbre que la sienne. Mais surtout, ce qui ressemble à un défi. «Je ne comprends pas d’où vient l’enthousiasme des gens pour ma voix. Peut-être que vous avez une idée… On cherchera ensemble, d’accord?» D’accord.