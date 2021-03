Sensation scientifique – L’homme qui terrasse le virus avec ses anticorps exceptionnels Les anticorps de John Hollis sont tellement puissants qu’ils restent efficaces quand on les dilue 10’000 fois. Lui s’imaginait mourir du Covid. Arthur Grosjean

John Hollis, un manager en communication, a cru mourir avant de découvrir qu’il avait des anticorps ultrapuissants contre le Covid. University of Virginia

John Hollis, un manager américain de l’État de Virginie, ne pensait pas avoir des superpouvoirs. Il pensait au contraire qu’il allait bientôt casser sa pipe quand son colocataire a contracté le coronavirus en 2020. Non seulement il est aujourd’hui en excellente santé, mais son cas a défrayé la chronique. Et pour cause. Le manager en communication possède des anticorps exceptionnels et rares qui font l’objet d’une vaste étude scientifique.

L’histoire de John Hollis, telle qu’elle est racontée dans plusieurs médias anglophones, commence par un voyage en Europe avec son fils. Il visite Londres et Paris au début mars 2020. Puis rentre au bercail. Il a les sinus bouchés mais rien d’anormal pour la saison. Les symptômes passent très vite et Hollis reprend son travail à l’Université George Mason de Virginie.