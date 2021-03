Cela fait quarante-cinq ans qu’il étudie la colonisation, et particulièrement celle de l’Algérie, dont il est sans doute l’historien le plus réputé. À la demande du président Emmanuel Macron, il a rendu en janvier un rapport* qui pourrait marquer un tournant dans les relations entre les deux pays. Ni la gravité du sujet ni son immense érudition n’éteignent en lui cet humour malicieux qu’on lit dans ses yeux. Entretien.

L’Algérie pèse d’un poids énorme sur la société française. Pourquoi ce passé colonial est-il plus douloureux que les autres?

L’Algérie, c’est important et pour plusieurs raisons. J’en donne trois. D’abord, ce n’était pas une colonie à proprement parler, mais trois départements français, rattachés à la France au même titre que la Savoie ou la Corse. Dans les villes algériennes, il y avait la mairie, l’école en face, le kiosque à musique, les allées de platanes, comme dans n’importe quelle ville française… Mais il y avait un énorme problème: la population indigène musulmane n’avait pas accès à la citoyenneté. Les Européens venus très nombreux d’Italie ou d’Espagne y avaient accès, par naturalisation en 1889, les juifs d’Algérie aussi par le décret Crémieux de 1870, mais la masse des musulmans, pas. Ils étaient sujets français, mais pas citoyens. Pour eux le droit de vote n’a commencé qu’après la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez le ressentiment que cela a nourri.

Par ailleurs, à côté de l’énorme peuplement venu d’Espagne ou d’Italie, les Français métropolitains étaient surtout des républicains de 1848, des Communards de 1871, des réprouvés, des utopistes… Parmi le million d’Européens dans les années 1950, il y avait donc à la fois les descendants des colons au sens classique d’appropriation des terres, et une gauche radicale qui deviendra socialiste ou communiste. C’est ça, le peuple des «petits blancs».

Enfin, le troisième élément, c’est que l’Algérie représentait un enjeu colossal en termes de géopolitique. Les frontières de la France, jusqu’en 1962, eh bien elles s’arrêtent au Mali! Et il y a le Sahara, le plus grand désert du monde, avec son pétrole et son gaz exploités dès 1956, et qui sert de territoire aux essais nucléaires. Tout ça fait qu’au début de la guerre d’Algérie et pour l’ensemble de la classe politique française, y compris à gauche, l’indépendance n’est pas concevable. Il était totalement inenvisageable de négocier avec les nationalistes algériens, considérés uniquement comme des rebelles terroristes et violents. D’où la dureté incroyable de la guerre.