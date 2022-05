Marché de la pierre romand – L’homme qui veut racheter votre appartement en quatorze jours Gérard Paratte, fondateur du portail immobilier Properstar, va permettre aux propriétaires de villas et appartements de vendre très rapidement leur bien pour fluidifier le marché. Nicolas Pinguely

Gérard Paratte, le fondateur du portail immobilier Properstar, demandera une commission de 4 à 6% pour garantir du prix d’un objet immobilier. DR

Vous habitez un joli trois pièces et demie à Genève ou à Lausanne, que vous avez acheté il y a quelques années, et rêvez d’un logement plus grand. Vous tombez sur l’objet de vos rêves dans l’arc lémanique et voulez l’acquérir. Vous êtes probablement plusieurs sur le coup. Alors il faut faire vite, vendre son ancien logement pour dégager du cash. C’est le coup de stress assuré!