Genève – L’Hôpital accroît ses capacités en prévision d’une nouvelle vague Quelque 68 lits et 380 soignants sont prévus pour assurer un dispositif minimal face au Covid-19. Une demande de crédit de 33 millions a été déposée auprès du Canton. Aurélie Toninato

Une tente a été installée dès le début de l’épidémie pour faciliter le triage des patients. ©Enrico Gastaldello

Avec le déconfinement et la stabilisation du nombre de cas de Covid-19, on pourrait être tenté de se dire que l’épidémie s’éteint. Pourtant, une deuxième vague n’est pas à exclure. D’ailleurs, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont annoncé lundi renforcer leurs effectifs et maintenir un dispositif spécial minimal pour les cas de coronavirus. «Nous faisons face à beaucoup d’incertitudes, mais la probabilité d’une deuxième vague est vraisemblable, relève Bertrand Levrat, directeur général des HUG. On peut se tromper bien sûr, mais la logique qui prévaut est l’anticipation. Nous devons avoir la capacité de répondre à l’éventualité d’une vague sans avoir besoin de réorganiser totalement l’Hôpital comme nous l’avons fait, et sans devoir interrompre toutes les consultations ainsi que les opérations en pénalisant des patients non-Covid.»