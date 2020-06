Nouvelle antenne médicale – L’hôpital de la Broye ouvre une policlinique à Moudon Médecine générale, radiologie, mais aussi consultations dans d’autres spécialités telles que chirurgie, orthopédie ou cardiologie sont à disposition depuis le 8 juin dans la Maison de la Santé. Sébastien Galliker

Responsable de la policlinique de l’HIB à Moudon, le D r Xavier Dégallier y accueillera les patients provenant de la région de Moudon et de Lucens. Jean-Paul Guinnard

Sur quelque 5400 patients hospitalisés chaque année sur l’un des deux sites de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), plus de 850 proviennent de la région de Moudon et de Lucens. Depuis le 8 juin, ces quelque 15% de patients n’ont plus forcément besoin de faire le trajet vers Payerne pour y planifier une opération. Grâce à la présence régulière d’anesthésistes, toutes les prises en charge pro et postopératoires pourront désormais se faire à la policlinique de l’HIB. Dans le cadre de la mise en service de la Maison de la Santé de Moudon, l’HIB a inauguré, mercredi, son antenne, placée sous la conduite du Dr Xavier Dégallier.

«Ramener un bout d’hôpital à Moudon fait sens dans une commune qui a beaucoup grandi ces dernières années», a présenté Stephan Hänsenberger, directeur par intérim de l’HIB, au sujet de cette unité autonome, mais rattachée à l’établissement. Outre le Dr Dégallier, le Dr David Santos et trois assistantes médicales forment l’équipe de salariés de l’HIB sur place. Deux médecins assistants à 40% s’y ajouteront dès juillet et plusieurs spécialistes de l’HIB pourront consulter sur place ou réaliser de petits actes chirurgicaux en anesthésie locale.

Services informatiques partagés

«Tous les services informatiques sont partagés avec les sites de Payerne et d’Estavayer de l’HIB. Ainsi, si un patient vient ici en journée et doit consulter aux Urgences de Payerne en soirée, les équipes sur place auront accès à son dossier mis à jour», commente Xavier Dégallier, tout en organisant une visite des 600 m² de la policlinique, abritant neuf salles d’examen. Orthopédie, rhumatologie, cardiologie, angiologie, gynécologie, traitements oncologiques ou consultations du centre métabolique font partie des disciplines désormais offertes aux Moudonnois.

Avoir les médecins au 1er étage et les soins à domicile juste au-dessus permet d’intéressantes synergies» Dr Xavier Dégallier, responsable de la policlinique de Moudon

Bâtie par l’Association du centre intercommunal de santé L’Oasis, la Maison de la Santé a coûté 9 millions de francs, sans les équipements. Outre la policlinique de l’HIB, elle abrite un centre d’accueil temporaire d’une dizaine de places pour les personnes âgées et un cabinet de physiothérapie au rez-de-chaussée, tandis que le CMS de Moudon s’installe au 2e étage. «Avoir les médecins au 1er étage et les soins à domicile juste au-dessus permet d’intéressantes synergies», assure le Dr Dégallier.

La nouvelle policlinique de l’HIB à Moudon occupe quelque 800 m² de locaux. Jean-Paul Guinnard

Centre médical en construction

À la traîne, alors que Moudon s’est beaucoup développée ces dernières années et compte désormais 6000 habitants, le domaine de la santé s’apprête à y connaître un développement important. À quelques pas de la Maison de la Santé, le Centre Médical de Moudon vient de lancer son chantier de construction, sur l’autre flanc de l’avenue de Cerjat, là où le Dr François Perrin exerçait par le passé.

Ce cabinet de groupe, lancé sous l’impulsion du pharmacien Christian Aubort, a été retardé par des procédures juridiques d’aménagement du territoire et des fouilles archéologiques. Sur 1700 m² de plancher, l’endroit réunira généralistes, dentistes, ophtalmologues, un centre de radiologie ou une pharmacie d’hospitalisation à domicile. Son ouverture est prévue à l’automne 2021.