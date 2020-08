Hôpital Riviera-Chablais – L’Hôpital de Rennaz n’a pas vu venir ses pertes financières Deux audits pointent les carences dans la gestion financière de l’Hôpital Riviera-Chablais. La direction, le Conseil d’établissement et les Conseils d’État ont tous plus ou moins péché. Mathieu Signorell , Renaud Bournoud

Le surcoût de la construction de l’Hôpital de Rennaz s’élève à plusieurs dizaines de millions de francs. Chantal Dervey

Tout le monde en prend un peu pour son grade dans le cas de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC). Les conclusions des deux rapports rendus publics vendredi pointent du doigt la direction générale, des responsables des finances, du Conseil d’établissement et des gouvernements des cantons de Vaud et du Valais. Mais certains ont péché plus que d’autres.