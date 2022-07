Le Centre hospitalier du Valais romand fait face à une pénurie de personnel instrumentiste, ainsi qu’à des départs et des arrêts maladie.

Confronté à une pénurie de personnel instrumentiste, le Centre hospitalier du Valais romand (CHVR) devra reporter des opérations programmées non urgentes ces prochaines semaines. L’établissement va redoubler d’efforts en matière de formation et de recrutement.

Cinq opérations prévues cette semaine ont été reprogrammées, a indiqué mercredi à Keystone-ATS Pierre Alain Triverio, directeur ad interim du CHVR. Malgré une redistribution du personnel sur les trois sites de Sion, Martigny et Sierre, il n’a pas été possible d’éviter cette mesure. «Ça ne passait plus», lance le responsable, qui précise que les interventions urgentes et semi-urgentes restent garanties.