Plateforme de santé en ligne – L’Hôpital universitaire de Zurich veut traiter ses patients à leur domicile Ce projet a pour objectif de réduire fortement le nombre de lits. Une nouvelle plateforme avec des données sur la santé des patients est prévue.

L’Hôpital universitaire de Zurich veut lancer une nouvelle plateforme avec des données sur la santé des patients. KEYSTONE/Ennio Leanza

L’Hôpital universitaire de Zurich veut traiter de plus en plus ses patients à leur domicile, rapporte la NZZ am Sonntag. Le directeur de l’établissement, Gregor Zünd, entend ainsi réduire fortement le nombre de lits.

Pour cela, il prévoit de lancer une nouvelle plateforme avec des données sur la santé des patients, fonctionnant comme une banque ligne. Des appareils mobiles collecteront en permanence les données du patient à son domicile, qui seront évaluées par des algorithmes.

En cas de risque grave, le système donne l’alerte et le patient est transféré à l’hôpital. L’objectif est que les personnes connectées à la plateforme de santé en ligne n’aient plus besoin d’être hospitalisées. Coût du projet: 500 millions de francs.

ATS

