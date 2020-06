Suisse – L’horaire CFF 2021 mis en œuvre dès le 13 décembre Le nouvel horaire CFF promet des améliorations en trafics voyageurs et marchandises. Il entrera en vigueur en partie à la fin de l’année.

Les CFF mettront en œuvre «la majeure partie de l’offre prévue» pour l’horaire 2021 le 13 décembre, ont-ils annoncé mardi. En raison de la pandémie en cours, des reports restent toutefois possibles. Le nouvel horaire promet des améliorations en trafics voyageurs et marchandises.

Ainsi, la mise en service du tunnel de base du Ceneri en décembre 2020 marquera l’achèvement de la Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) au terme de 28 années de travaux. Cet ouvrage et la construction du corridor de 4 mètres permettront d’augmenter les capacités ferroviaires en trafic marchandises.

D’ici au changement d’horaire, les CFF auront en outre mis en œuvre dans les délais la majeure partie de l’offre prévue en trafic voyageurs. Celle-ci comprend notamment des relations plus rapides et plus fréquentes sur l’axe nord-sud, davantage de relations internationales à destination de Munich et de l’Italie et des améliorations en trafic régional.

Chantiers interrompus

Le changement d’horaire de décembre 2020 constitue un réel défi, notent les CFF. La pandémie de coronavirus a en effet entraîné une interruption temporaire des chantiers et des délais supplémentaires pour la formation du personnel des locomotives.

La crise sanitaire n’est pas sans répercussions sur l’offre. Des reports sont possibles dans certains cas, où l’introduction des nouveautés se fera en principe jusqu’au 5 avril 2021 au plus tard.

Le projet d’horaire peut être consulté à partir du 10 juin sur www.projet-horaire.ch. La recherche individuelle d’horaires est possible pour la première fois sur www.horaires-tp.ch.

