Investissement dans le cyclisme – L’horloger Tudor veut se démarquer du peloton L’équipe cycliste suisse découvre cette semaine le Tour de Romandie. Ce projet permet à la marque horlogère de développer sa notoriété étape par étape. Mais les ambitions sportives de la formation de Fabian Cancellara, l’ex-roi du chrono, sont bien réelles. Sylvain Bolt Thyon 2000

Fabian Cancellara, le patron de la nouvelle équipe suisse Tudor et le CEO de la marque Eric Pirson (à sa droite), vibrent ensemble sur les routes romandes cette semaine. L’objectif est d’entrer un jour dans le peloton du World Tour. KEYSTONE

Une remorque de camion a été transformée en bus ultramoderne pour le confort des coureurs. Sièges souples, chauffants et même refroidissants au besoin. L’équipe Tudor de deuxième division a été invitée au Tour de Romandie et se démarque par son véhicule particulier, qui n’a rien à envier aux «monstres» du World Tour. Lors du prologue à Lausanne il y a un an, Fabian Cancellara annonçait en grande pompe le retour d’une équipe suisse professionnelle dans le peloton, six ans après la disparition de IAM Cycling. Et la première bougie est célébrée avec une certaine fierté.



«C’est notre Tour de France cette année, lâche euphorique le Bernois, qui se définit comme «président actif» de l’équipe. Sous ses pieds, le tapis de cet appartement mobile est floqué du slogan «Born to dare» («né pour oser»). «Nos coureurs vont vouloir tenter leur chance en sortant du bus, poursuit l’ancien roi du chrono. Je veux voir du panache sans aucun complexe.» Les montres suisses, créées en 1926 par Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, sont justement nées «pour explorer de nouveaux horizons», lit-on sur le site de la marque, qui se veut «une remise au goût du jour audacieuse et inégalée de sa version originale».