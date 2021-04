Nouvelles technologies – L’horlogerie suisse prend de l’avance grâce à un designer vaudois Raphaël Lutz a imaginé la première horloge murale dématérialisée. Petite bombe pour le milieu, elle est déjà en vente sur une plateforme où les NFT et les cryptomonnaies font loi. Florence Millioud-Henriques

Raphaël Lutz a imaginé la première horloge murale dématérialisée: «On est sans cesse écrasé par la lecture du temps. Mon métier, c’est aussi parfois de détourner les objets.» 24heures/Odile Meylan

L’ordre, presque hygiénique, plante un décor de salle d’opération! Sauf que l’atelier perpétue l’ADN ingénieux du lieu, autrefois fabrique des friteuses Valentine, et aujourd’hui laboratoire de miracles design et technologiques. Raphaël Lutz y désigne en tout premier les scies sauteuses s’amusant de griller la priorité dans les présentations aux imprimantes 3D. Pourtant, c’est bien avec le nec de la technologie numérique que le designer flirte, visant une première suisse, et peut-être même mondiale!

«Côtes mécaniques», la première horloge murale dématérialisée compte les secondes, les minutes et les heures. Studio Raphaël Lutz

«J’ai pensé qu’il était intéressant de dématérialiser une horloge parce que dans la réalité, c’est le temps, quelque chose que l’on contemple.» Raphaël Lutz, designer