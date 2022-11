Théâtre de Vidy – L’horreur en douceur dans les yeux de Steven Cohen Le performeur sud-africain est de retour en son «Boudoir» lausannois, entre écran et proximité. Critique. Boris Senff

Steven Cohen. John Hogg

Il y a une douceur terrible et une bienveillance presque effroyable dans les yeux de Steven Cohen. Des yeux luisant d’un bleu-gris immémorial dans lesquels il nous a été donné de plonger de façon prolongée, mardi soir à Vidy, lors de la première de «Boudoir». Le mieux serait peut-être de ne rien en dire de trop précis et de se contenter d’inciter le public à se soumettre au nouveau rituel du performeur sud-africain, qui avait déjà présenté à Vidy «Put your heart under your feet… and walk! – à Elu», cérémonie scénique dédiée à son compagnon décédé.