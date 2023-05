Reconstruction après incendie – L’hôtel de la Croix-Blanche sera reconverti en appartements Un projet prévoyant une douzaine de logements et des surfaces commerciales devrait bientôt être soumis à l’enquête publique. Sébastien Galliker

Propriétaire du bâtiment de la Croix-Blanche à Payerne, la fondation de placement Profond va y reconstruire des appartements. JEAN-PAUL GUINNARD

Bâché depuis plus trois ans, l’ancien hôtel de la Croix-Blanche n’a pas bougé depuis un incendie criminel le 9 février 2020. L’incendiaire est en attente de son jugement en appel. Situé dans la Grand-Rue, la principale artère payernoise, l’édifice est devenu une sorte de verrue. Le dossier devrait toutefois évoluer dès 2024, avec un changement d’affectation d’hôtel en bâtiment immobilier.

«De nouveaux logements seront construits dans les étages supérieurs, avec une utilisation commerciale au rez-de-chaussée.» Hayal Oezkan, responsable communication et marketing pour la fondation de placement Profond

«Le bâtiment sera reconstruit selon les directives de la protection des monuments et les exigences actuelles. De nouveaux logements seront construits dans les étages supérieurs, avec une utilisation commerciale au rez-de-chaussée», présente Hayal Oezkan, responsable communication et marketing pour la fondation de placement Profond, propriétaire. Aux yeux de la société, la demande de logements est élevée à Payerne et la gestion d’un établissement hôtelier n’est plus un objectif. Une douzaine d’appartements de deux à cinq pièces devraient ainsi voir le jour.

Projet pas chiffré

«Le projet sera prochainement mis à l’enquête. Les autorités souhaitant une reconstruction rapide, nous attendons un processus d’autorisation rapide», poursuit Hayal Oezkan. En cas d’obtention du permis de construire cet automne, les travaux pourraient commencer dès la fin du premier trimestre 2024. Profond ne souhaite pas encore chiffrer son projet.

Du côté des autorités, si la réduction future de la capacité hôtelière de Payerne est regrettée, on se réjouit de voir disparaître cette verrue du centre-ville. «L’affectation future est le choix des propriétaires, mais le projet prévoit au moins le maintien de surfaces commerciales au niveau des vitrines», note le syndic Eric Küng.

«Pour une ville de 10’000 habitants, la question de l’offre hôtelière devra se reposer prochainement.» Eric Küng, syndic de Payerne

Reste que dans une cité ne comptant plus qu’un seul hôtel au centre-ville, l’établissement La Suite et sa trentaine de chambres, la disparition de la Croix-Blanche n’est pas une bonne nouvelle d’un point de vue touristique. «Pour une ville de 10’000 habitants, la question de l’offre hôtelière devra se reposer prochainement», avoue le syndic.

