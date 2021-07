Lieu incontournable à Vevey – L’Hôtel des Trois Couronnes a été vendu L’hôtel veveysan a annoncé jeudi son rachat. Des travaux de rénovation sont prévus. Sonia Imseng

Une rénovation de l’Hôtel des Trois Couronnes en un établissement moderne répondant aux dernières exigences en matière d’efficacité énergétique est prévue. Chantal Dervey

La direction de l’Hôtel des Trois Couronnes a annoncé jeudi le rachat de l’établissement. «Gustav Stenbolt et un groupe d’investisseurs résidant dans l’arc lémanique, agissant en travers de la société MCG Holding ont racheté 99,9% des actions de la Société de l’Hôtel des Trois Couronnes à Vevey», a-t-elle communiqué jeudi soir.

Travaux de rénovation

«L’Hôtel des Trois Couronnes est le joyau de la couronne de toute la région», commente MCG Holding. Le nouveau propriétaire du cinq-étoiles souhaite préserver le patrimoine historique que représente l’hôtel, tout en le rénovant pour en faire un établissement moderne répondant aux dernières exigences en matière d’efficacité énergétique.

Ouvert à Vevey le 3 mai 1842, l’Hôtel des Trois Couronnes s’inscrivait à l’époque dans la nouvelle vague de l’hôtellerie suisse, après l’Hôtel des Bergues, à Genève. Avec sa vue magnifique sur le lac et les Alpes, le palace a marqué les débuts de Vevey en tant que centre touristique.

Le nouveau projet comprendra d’importants travaux préparatoires, notamment des études techniques approfondies du bâtiment, la consultation de la Commune, de la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, précise la société.

«Plus accessible»

Jay Gauer, à la tête de l’établissement depuis 2010, indique avoir «toute la confiance du nouveau propriétaire pour mener à bien ce projet avec ses équipes».

«Nous aimerions rendre l’hôtel plus ouvert au public et accessible à un plus grand nombre de personnes, afin de créer une destination attractive pour les loisirs et les affaires», précise encore le communiqué.

