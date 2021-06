Sommet Biden-Poutine à Genève – L’Hôtel Intercontinental joue les diplomates depuis 67 ans Le palace devrait être un des lieux clés de la rencontre entre les présidents américain et russe. Retour sur l’histoire singulière du cinq-étoiles. Julien Culet

Le président américain Ronald Reagan (à droite) a rencontré à Genève le dirigeant de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev, le 21 novembre 1985. AFP

Inauguré le 30 janvier 1964, l’Hôtel Intercontinental devrait accueillir les 15 et 16 juin son 300e chef d’État en la personne de Joe Biden, 46e président des États-Unis. Selon nos informations, il pourrait en effet loger dans la suite la plus luxueuse du palace (voir encadré) lors du sommet avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Si le lieu de rencontre n’est, lui, pas encore défini, l’hôtel sera à nouveau le centre de l’attention dans un événement diplomatique de grande ampleur.

Le point d’orgue de la riche histoire de l’établissement a bien sûr été atteint en 1985 lorsque le président américain Ronald Reagan a rencontré le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Au cours de ces trois jours historiques, le premier avait pris ses quartiers à l’Intercontinental. «L’hôtel était devenu la Maison-Blanche, témoigne Herbert Schott, directeur historique du palace, qu’il a dirigé de 1967 à 2003. Ils avaient pris tout l’établissement pendant deux semaines. Nous avions six mois pour organiser l’événement et il a fallu appeler nos clients réguliers pour leur demander de ne pas venir à ce moment-là. C’était délicat mais ils étaient fiers d’avoir cédé leur hôtel à Reagan et à Gorbatchev.»