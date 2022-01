Portrait d’Alain Kropf – L’hôtelier aime recevoir comme chez lui Le patron du Royal Savoy a fait le tour du monde pour mieux rapporter à Lausanne son savoir-vivre et son savoir-être. David Moginier

13 JANVIER 2022 LAUSANNE Portrait de der d’Alain Kropf, directeur du Royal Savoy. Patrick Martin/VQH

Il a sur son visage ce petit sourire en coin qui reflète à la fois son sens de l’humour et la politesse de sa fonction. Alain Kropf manage le Royal Savoy, à Lausanne, avec cette élégance et cette délicate ironie au coin des yeux qui rendent ses clients et ses collaborateurs heureux. Pourtant, le Lausannois de naissance n’avait pas imaginé faire carrière dans l’hôtellerie. Tout ça, c’est la faute de sa sœur aînée, enfin du petit ami de sa sœur Sibylle, qui faisait l’École hôtelière de Lausanne et qui en parlait lors de ses visites à la maison. Poussé par sa mère, celui qui étudiait alors à l’École de comm’ monte au Chalet-à-Gobet, et il y rencontre une révélation.