Tribunal cantonal – L’hôtelière sexagénaire ne devra pas retourner à l’école La police du commerce voulait imposer à une tenancière de suivre des cours de droit du travail, en raison de quelques écarts. Disproportionné, selon les juges. Claude Beda

L’hôtelière avait vite corrigé les manquements qu’on lui reprochait, dont un déficit de lumière naturelle dans son établissement. Photo prétexte. Tamedia/Archives

Au bénéfice d’une autorisation d’exercer depuis plus de trente ans, sans antécédent, l’exploitante d’un hôtel-restaurant vaudois ne devra pas suivre des cours en matière de droit du travail et des assurances sociales, ce que voulait lui imposer la police du commerce. Le Tribunal cantonal a jugé cette mesure disproportionnée au vu des manquements reprochés à cette sexagénaire qui gère un établissement comprenant une brasserie, un restaurant, deux terrasses et une cinquantaine de lits.