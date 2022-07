Tourisme en station – L’hôtellerie de luxe voit double à Leysin Deux projets d’hébergements de haut standing sont à l’étude pour un total de plus de 500 nouveaux lits. David Genillard

Le terrain qui pourrait accueillir un nouvel hôtel de luxe à Leysin jouxte le départ des remontées mécaniques et la future gare de l’Aigle-Leysin.

À peine remis à flot, le «paquebot des Alpes» devra-t-il déjà partager son surnom avec un concurrent leysenoud? Alors que le Villars Palace a rouvert le week-end dernier, les habitants de la station voisine ont découvert les contours d’un autre projet d’hébergement de haut standing, et non des moindres: ce sont quelque 460 lits qui sont à l’étude, à deux pas du départ des remontées mécaniques de la Berneuse et du futur terminus de l’Aigle-Leysin. Le Villars Palace en compte 250.