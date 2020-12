Le tourisme vaudois en berne sur l’année – L’hôtellerie vaudoise en souffrance La pandémie a eu ses conséquences sur l’économie hôtelière du canton, qui a enregistré une chute drastique de nuitées de près de 50% cet été. Maxime Kissou

Résultat de la crise sanitaire, les séjours touristiques en terres vaudoises ont dégringolé cet été. Keystone

49,9% de nuitées en moins dans les hôtels vaudois, le chiffre est abyssal. Résultat de la crise sanitaire, les séjours touristiques en terres vaudoises ont dégringolé cet été. C’est ce que révèle un rapport de l’Office fédéral de la statistique (OFS), se basant sur les chiffres de tous les cantons durant la saison d’été, soit de mai à octobre. Un constat qui n’étonne pas tellement Andreas Banholzer, directeur de l’Office du tourisme vaudois, pour qui l’évolution depuis mars s’est faite au gré de la crise.

En comparaison nationale, Vaud se classe à la quatrième place des destinations ayant enregistré la plus grosse chute de fréquentation derrière le trio composé de Genève, Zurich et Bâle. À l’inverse, les Grisons, et le Tessin dans une moindre mesure, parviennent à sortir leur épingle du jeu, grâce notamment à la clientèle indigène.