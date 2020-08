Université du Vivant à Saint-Cergue – «L’humain peut aider à régénérer la Terre» L’espace d’une semaine, la première «Université du Vivant» ouvre ses horizons en pleine nature près de Saint-Cergue. Entretien avec Barbara Steudler. Yves Merz

Cofondatrice de l’association NiceFuture en 2002, Barbara Steudler n’en est pas à son premier jardin planté de graines du changement. On lui doit notamment le Festival de la Terre, les Nicelabs, un Guide de la consommation éthique, le G21 Swisstainability Forum et, plus récemment, la rencontre Au cœur du temps, avec les représentants de douze peuples indigènes. Ce nouveau projet d’Université du Vivant, élaboré en collaboration avec Laodicé Rapin, poursuit toujours le but d’accélérer la transition écologique vers une société durable. Rencontre.

D’où vient ce projet ambitieux de changer de paradigme en enseignant de nouveaux savoir-faire et savoir-être? En côtoyant les peuples indigènes, j’ai remarqué que c’était eux qui étaient les gardiens de la durabilité du vivant. La nature a les capacités de se restaurer par elle-même, mais cela lui prend beaucoup de temps. L’être humain n’est pas qu’un prédateur, il peut aider à régénérer la Terre. On doit s’inspirer des peuples indigènes, et s’il n’y avait pas eu le Covid, plusieurs de leurs représentants auraient été présents à Saint-Cergue cette semaine. Mais on a aussi des acteurs bonifiants en Europe, qui ont des savoir-faire et des savoir-être à partager. On vit beaucoup dans les concepts et on oublie le réel, la connexion au vivant. Changer de paradigme, c’est mettre en lumière ces savoirs pour ne pas se limiter à contrer les impacts négatifs mais promouvoir de nouveaux équilibres entre l’homme et la nature.

Université du Vivant, pourquoi ce nom qui fait référence à l’institutionnel alors que vous revendiquez de nouveaux modèles? Dans université, il y a universalité, recherche du vrai, et transmission de savoirs de qualité. C’est un symbole fort qui représente des valeurs importantes.

Comment avez-vous monté votre programme de cours et ateliers? Cela fait deux ans qu’on y travaille avec Laodicé. Pour prendre soin de la vie, il faut prendre en compte plusieurs dimensions qui se complètent, la matière physique, le mental et l’intériorité de chacun, la spiritualité et le sacré. Ce qui nous a conduites à définir trois axes; un, comment créer l’harmonie avec notre environnement, par des habitats légers, la permaculture, une alimentation saine, des soins par les plantes et l’autonomie; deux, comment cultiver une perception et une compréhension intérieure plus vaste et plus fine avec le vivant, par une approche holistique de la vie et de la santé, en s’inspirant des sagesses des peuples d’ailleurs et en développant notre ressenti par le corps et l’esprit; et trois, comment développer ensemble des modes vie collectifs qui permettent à chacun d’exprimer ses talents et de se sentir en sécurité dans un lien respectueux du vivant.

Faut-il commencer par changer soi-même pour changer le monde? Proposez-vous du développement personnel, tellement tendance? Non, tout est lié. Si on s’occupe trop de la matière, on oublie son intériorité et la spiritualité. Si on ne fait que du développement personnel, on s’évade du réel. Il faut plutôt faire du développement impersonnel et donner une part au corps. Enfin, on n’arrive à des résultats qu’au travers du collectif, qui est la manière la plus douce d’épanouir nos talents sans avoir peur pour notre petite personne.

Vous proposez de nouveaux modèles de gouvernance. Pouvez-vous nous en dire plus? Il y a plusieurs approches originales. Ernst Zürcher, le spécialiste des arbres, va par exemple prendre la forêt comme source d’inspiration pour le développement d’une forme d’intelligence collective. Il y a aussi la permaculture humaine, l’écologie relationnelle et différents autres outils. On se demande également comment l’argent peut être mis au service du vivant, ou comment concilier business et pleine conscience. Au final, on aimerait fonctionner comme un orchestre où chacun porte la musique avec son propre instrument, afin que la musique porte le groupe, comme par magie.

Une cinquantaine d’intervenants sont réunis à Saint-Cergue. Qui sont-ils? Ce sont pour la plupart des pionniers qui proposent, dans des écosystèmes humains et sur des territoires, de nouvelles façons d’interagir avec le vivant. On peut notamment citer Isabelle Gabioud, créatrice de «Les Simples» à Sarreyer, Evelyne Adam, fondatrice de Kerterre (maison en chanvre), René Longet et Pierre Pradervand.

Ces personnes sont réunies entre elles jusqu’à dimanche, dans quel but? Nous souhaitons mener une réflexion ensemble pour déterminer quels sont les savoirs à diffuser de manière plus large, et de quelle manière. À l’avenir, nous aimerions donner la possibilité aux jeunes d’avoir accès à ces savoirs, que ce soit au sein même des peuples indigènes ou chez nous. Et pourquoi pas dans nos hautes écoles. Des discussions sont en cours.