Sciences – L’humain, un chef-d’œuvre d’imperfection! Une merveille, le corps des Homo sapiens? Évidemment. Mais qui n’en est pas moins bourrée de défauts de conception, de dysfonctionnements et de bizarreries. Saskia Galitch

Si l’humain a des proportions idéales et parfaites, comme le montre Leonard de Vinci avec son homme de Vitruve, il n’en a pas moins toutes sortes de défauts de conception. Getty Images/iStockphoto

Des spermatozoïdes qui ne savent pas tourner à gauche, des yeux «mal conçus», des os inutiles dans les chevilles, un cerveau qui nous joue des tours… Le professeur de biologie moléculaire à l’Université de New York Nathan H. Lents n’en démord pas: le corps humain est certes une machine exceptionnelle et nous sommes une «belle espèce». Mais terriblement imparfaite!

Ce qui ne le gêne d’ailleurs pas du tout. Au contraire, même. Auteur de l’essai «Les spermatozoïdes tournent toujours à droite et autres bizarreries du corps humain» et passionné par l’évolution humaine (il y consacre d’ailleurs le blog «The Human Evolution»), il explique en effet que tous ces défauts sont non seulement intéressants mais aussi très instructifs: «Tout le monde sait qu’il est impossible de comprendre les événements qui se déroulent aujourd’hui dans un pays X ou Y sans bien saisir son histoire et sa situation actuelle. Il en va de même pour nos corps, nos gènes et nos esprits!» Certes. Mais quelle est-elle donc, cette «situation actuelle»? Exemples…