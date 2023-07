Histoires d’hygiène 1/7 – L’humanité s’est toujours souciée de ses quenottes Depuis la préhistoire, on se cure les chicots. Tour d’horizon des soins buccodentaires jusqu’à l’avènement de la brosse à dents et du dentifrice modernes. Irène Languin

La brosse à dent s’utilise dès le premier croc. CAMERIQUE/GETTY IMAGES

Pour croquer dans un gigot de mammouth, il s’agissait d’être pourvu d’incisives efficaces. C’est sans doute pour cela qu’à l’époque des Néandertaliens, il y a cinquante mille ans, on se curait déjà les dents. Brins d’herbe, fins bâtonnets, épines, os pointus: depuis toujours, tous les moyens furent bons pour débarrasser le râtelier des restes de nourriture. Petit survol historique de quelques pratiques buccodentaires à travers les âges.

Plusieurs millénaires avant notre ère, les Égyptiens prenaient grand soin de leur denture. On a retrouvé dans des tombeaux les ancêtres de nos brosses à dents, sous la forme de petites branches de bois de lentisque dont le bout avait été effiloché en fibres souples.Ce procédé existe encore dans de nombreux pays du Proche-Orient et de l’Afrique, où l’on recourt au miswak, ou bois d’arak, une racine aux propriétés antibactériennes qu’on mordille afin d’obtenir une sorte de pinceau.

Pipi de jeunes Ibères

Même méthode dans la Rome antique, à laquelle pouvait s’ajouter un rinçage de la bouche à l’aide d’une mixture à base d’urine, dans l’idée de blanchir les quenottes grâce aux sels ammoniacaux – le pipi de jeunes Ibères importé d’Espagne par citernes entières était particulièrement prisé. Quant aux Grecs, ils préféraient des solutions à l’extrait de camphre et de cardamome, ou du vin blanc additionné d’anis, d’aneth et de myrrhe.

«Le nettoyage des dents avec du natron (carbonate de sodium naturel) est mentionné dans plusieurs papyrus» Aude Pasquini, spécialisée en chirurgie dentaire

Jusqu’à une période récente, le dentifrice existait sous forme de poudre ou de pâte à mâcher. C’est encore chez les Égyptiens que l’on en trouve les premières traces: «Le nettoyage des dents avec du natron (carbonate de sodium naturel principalement employé pour la conservation des momies) est mentionné dans plusieurs papyrus», comme l’explique Aude Pasquini dans sa thèse de doctorat en chirurgie dentaire soutenue à Nancy en 2002.

Le dentifrice tel que nous le connaissons a été inventé en 1850 par l’Américain Washington Sheffield, qui ajouta de la glycérine à la poudre dentaire traditionnelle et s’inspira des peintres pour loger la préparation dans un tube en métal souple. En 1896, Samuel Colgate en reprit l’idée pour la produire en masse.

Ivoire et poils en soie

L’hypothèse la plus répandue veut que la véritable brosse à dents, avec manche en ivoire et poils en soie naturelle sur le côté, ait été conçue par les Chinois au XVe siècle. Son usage s’exporte en Europe et elle devient un objet de luxe réservé à la haute société. Sa production en série a probablement été mise en œuvre par le Britannique William Addis en 1780, lequel a doté ce nouvel ustensile démocratique d’un manche en bois et de crins de cheval.

Malgré ces soins, il arrivait d’avoir mal aux ratiches. Pour lutter contre les douleurs et les inflammations, les médecins d’alors concoctaient des potions analgésiques assez farfelues. Pline l’Ancien par exemple (Ier siècle ap. J.-C.) préconisait un mélange de cervelle de souris, de rat, de lièvre et de loup.

Lorsque ces méthodes échouaient, il fallait arracher le chicot. Au Moyen Âge, cette tâche revenait aux barbiers et aux forgerons, ce qui était loin d’être rassurant. Mais ceux que barbiers, brosses et solutions dentaires rebutaient pouvaient toujours cacher leur sourire à trous derrière un éventail…

