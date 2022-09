Carnet noir – L’humoriste et animateur Jean Charles n’est plus Co-créateur de Couleur 3, le natif lausannois est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l’âge de 85 ans.

Jean Charles a marqué l’histoire de la radio romande (photo d’archive). LMD

Ancienne figure de la télévision et de la radio romande, Jean-Charles Brunschwiler, plus connu sous le nom de Jean Charles, est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, annonce la RTS. L’humoriste et animateur vaudois avait 85 ans.

Le décès de Jean Charles intervient un mois après celui de Patrick Nordmann, autre voix bien connue des Romands. Les deux hommes, associés à Lova Golovtchiner et Raoul Riesen, ont longtemps tenu la vedette à la TSR dans l’émission satirique «Le Fond de la corbeille», diffusée de 1989 à 2003.

Le natif lausannois a aussi marqué l’histoire de la radio romande. Il a animé plusieurs émissions comme «Faites pencher la balance» avec son compère Jean-Pierre Allenbach ou «A votre service» au côté de Catherine Michel, rappelle la RTS sur son site internet.

Jean Charles a aussi participé en 1982 au lancement de Couleur 3, dont il est l’un des co-créateurs avec Frank Musy et Jean-François Acker.

La RTS rappelle encore qu’il avait entamé sa carrière dans la chanson. Il a produit des disques, mais aussi tenté sa chance à Paris.

ATS

