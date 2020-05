Talent d’ici – L’humoriste se confine puis se déconfine avec sa mère Lucas Vuilleumier est retourné auprès de sa mère ces deux derniers mois. Il a fait de ce retour au bercail une série de vidéos désopilantes. Catherine Cochard

Capture d’écran d’une des vidéos de Lucas Vuilleumier. www.youtube.com/user/Lucastitan/

Si Marie-Thérèse Porchet et Guillaume Gallienne avaient eu un fils, ce pourrait être Lucas Vuilleumier. Le journaliste et chroniqueur lausannois – qui écrit notamment pour «Le Matin Dimanche» ou «Le Courrier» et tient un billet d’humour en vidéo sur réformés.ch, le portail des protestants réformés de Suisse romande – est retourné auprès de sa mère ces deux derniers mois. «Ma maman m’a proposé de passer le confinement avec elle, me disant qu’elle me ferait de bons petits plats et que je profiterais du jardin de mon enfance, raconte le jeune homme de 28 ans. J’ai bien évidemment accepté.»