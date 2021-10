Vevey International Funny Film Festival – L’humour absurde des Marx Brothers percute toujours Les maîtres du burlesque sont invités à dynamiter la 7e édition de la manifestation. À découvrir entre autres spécialités antidéprime, avec Chantal Knecht, leur historienne. Cécile Lecoultre

Le 7e Vevey International Funny Film Festival manifeste à nouveau la singularité de son bon goût en programmant un cycle «Marx Brothers» depuis aujourd’hui jusqu’à dimanche. La folle fratrie du cinéma burlesque sera présentée par une fan de longue date, la chercheuse Chantal Knecht, productrice aux premières heures de la chaîne Arte et auteure d’une bible marxienne, «Les Marx Brothers par eux-mêmes».

«J’ai découvert «La soupe au canard» dans un cinéma de quartier près de Genève, à 14 ans. Pour moi la fille d’Annecy qui ne connaissait du burlesque que Chaplin et Keaton, encaisser ce cinéma bouillonnant de pulsions anarchisantes et régressives… ce fut un choc! Un tourbillon!» Et une vocation, propager le culte des trublions.

Les Marx, mot de passe pour initiés? Malheureusement… Et s’il s’agit d’un club (ndlr: allusion aux mots de Groucho, «Jamais je ne voudrais faire partie d’un club qui accepterait de m’avoir pour membre»), je remarque que même ceux qui les connaissent n’ont «pratiqué» que les titres les plus célèbres, «Une nuit à l’opéra», etc. Ce cinéma-là n’est pas transmis dans les familles comme un Chaplin, et reste peu diffusé sur grand écran.

Pourquoi les Marx sont-ils moins populaires que Chaplin? Les Marx, c’est toujours spécial. Ils relèvent du pur burlesque mais arrivent au début du cinéma parlant. Ils sont prisés par l’intelligentsia et pourtant, par expérience, je sais que Harpo (ndlr: le frangin harpiste bouclé comme un mouton qui exhibe sous son manteau des ustensiles de cuisine) plaît beaucoup aux enfants. C’est un clown avec une gestuelle de mime accessible à tous! Les malentendus de ce type les rendent plus confidentiels.

Leur misogynie notoire a-t-elle aussi été un frein? En fait, plutôt que de misogynie, c’est un trait plus global. Les Marx, sauf Harpo, n’ont pas seulement moqué les femmes, ils ont «flingué» tout le monde, dans leur vie et dans leurs films. Ce mufle de Groucho a quand même taclé trois présidents américains, ses propres amis, les patrons des studios hollywoodiens, bref le monde entier et donc, les femmes. Au-delà, notez la récurrence de Margaret Dumont, créature extraordinaire entre la soumission aliénée et ce petit supplément d’autre chose qui évite la caricature.

Reste qu’aux États-Unis, ils restent des icônes. Qu’y représentent-ils? Les Marx ont connu une deuxième vogue dans les années 60, parce que «La soupe au canard» est devenu le symbole des révoltes estudiantines contre le Vietnam, la contre-culture, Mai 68. Aujourd’hui encore, les acteurs adorent se déguiser en Groucho avec moustache, lunettes et cigare! (ndlr: voir un récent épisode de la série «The Morning Show» où Jennifer Aniston grimée présente le J.T. le 2 octobre, anniversaire de Groucho) Leur impact patrimonial est prégnant au quotidien dans son chaos rebelle.

Vous montrez combien ils étaient impossibles à gérer. À cerner aussi? Leurs enfants me l’ont confirmé. Leur anticonformisme profond n’avait rien du mythe qui se pique de gags, d’une attitude de surface. J’ai pu le vérifier dans les archives (ndlr: George S. Kaufmanpour, scénariste de «Noix de coco»: «Quoi! tu voudrais me faire écrire un spectacle pour les Marx Brothers? J’aime encore mieux le faire pour les singes d’Afrique.» Ou S. J. Perelman, scénariste de «Plumes de cheval»: «Quiconque aurait préféré être un galérien, recevant des coups de fouet toutes les dix minutes, plutôt que de travailler pour ces fils de garce!»). À Hollywood, évidemment, ils ont cassé, littéralement cassé, tous les codes.

En cela, ne collent-ils pas au sens premier d’«auteurs cultes»? Tout à fait. D’ailleurs, je vénère en eux leur humour dénué de message politique, exempté de psychologie, de dérision narcissique, etc. Comment dire? Ils étaient juste «comme ça», doublement héritiers de leurs parents à l’humour juif extravagant, et de la tradition du vaudeville burlesque. Comme Charlie Chaplin, W. C. Fields, Buster Keaton, les Marx, surtout Groucho, se confondent avec les personnages qu’ils créent. Mais chez eux, il n’y a que du rire sans filtre, sans calcul. Une authenticité viscérale, unique.

L’héritage n’est-il pas surévalué sur certains films? Au niveau de la réalisation, c’est souvent, je l’admets, du théâtre filmé. Il faut savoir qu’à l’exception de Leo McCarey sur «La soupe au canard» et Sam Wood, notamment sur «Une nuit à l’opéra», leurs metteurs en scène n’étaient pas très bons. Et ça s’explique par la tyrannie de l’acteur. Les Marx envoient valdinguer toute idée de cadrage à la Renoir ou Bergman, leur humour dévastateur écrase tout.

Trois plans «very funny festival» Afficher plus Compétition Le cinéaste espagnol Nacho Álvarez lance la compétition avec «My Heart goes Boom», une comédie musicale échevelée qui percute la télévision des années 60 alors brimée par la censure. La volcanique Maria va bousculer les conventions tout en matérialisant son rêve de devenir une star. Intrigues amoureuses et turpitudes professionnelles en bonus. Jeudi 28, 19 h 30 et dimanche 31, 13 h 30, en présence du réalisateur. Master class avec Coline Serreau Observatrice aiguisée du monde, la dramaturge et cinéaste n’a pas seulement mis trois hommes autour d’un couffin en 1984. De «Romuald et Juliette» (1989) sur les amours ancillaires d’un businessman, en «Belle Verte» (1996) sur l’utopie écologiste, à «Saint-Jacques… La Mecque» (2005) sur les désarrois spirituels, une créatrice de cran avec qui discuter samedi 30, 16 h. Nuit Halloween Si le ketchup ne vous brouille pas la vue, le VIFFF salue la fête des citrouilles avec de belles reprises de saison. Notamment «Shaun of the Dead» qui annonçait la virtuosité d’Edgar Wright à hybrider les genres horrifique et comique en 2004. Le Britannique vient de sortir «Last Night in Soho», autre beau cauchemar trempé d’hémoglobine factice. La fièvre du samedi 30, dès 20 h 30.

