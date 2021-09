Promotion de la vaccination – L’humour de Berne laisse les publicitaires sur leur faim Avec des clips sur les réseaux sociaux, l’OFSP mise sur l’autodérision des jeunes pour les inciter à se protéger contre le Covid. Réactions mitigées. Caroline Zuercher

Un peu de provocation, beaucoup d’autodérision… Le projet a été conçu à partir de vidéos emblématiques d’internet et placées dans le contexte de la vaccination. La recette fera-t-elle mouche auprès du public cible? OFSP

Un jeune tombe d’un tapis de course et atterrit sur des cactus. Ce défi qui tourne mal est accompagné d’une légende: «Voici une personne qui craint que le vaccin ne soit douloureux. Sérieux? Faites-vous vacciner.» Puis: «Se faire vacciner est bien plus sûr que d’être infecté par le coronavirus. Et bien moins douloureux que des épines de cactus dans les fesses.»

Cette vidéo de quinze secondes est diffusée sur les réseaux sociaux par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Deux autres spots présentés mardi complètent le dispositif. L’un montre des ados qui avalent de la cannelle à haute dose mais craignent les éventuels effets secondaires du vaccin. Et l’autre un homme avec un feu d’artifice dans le pantalon, avec la conclusion qu’il faut bien moins de courage pour la piqûre.