Je commence par ajouter une ligne à mon registre des intérêts. Je possède depuis quatre ans un véhicule hybride rechargeable. À l’époque, on disait (encore) que c’était l’avenir. Ou en tout cas une belle solution «de transition écologique» avant que les voitures électriques et leurs bornes rechargeables n’atteignent leur vrai potentiel. Ses émissions en CO 2 , sur le papier en tout cas, étaient considérées comme faibles. Elles me permettaient, par exemple, de circuler gratuitement dans les fameuses «zones a trafic limité» des grandes villes italiennes, qui interdisent ou taxent les modèles thermiques.

Des études – dont celles de la Vaudoise Impact Living – sont depuis passées par là. Elles démontrent que ces «plug in» polluent plus que prévu ou qu’annoncé par les constructeurs. Surtout lorsqu’elles circulent dans les régions de montagne. Et notamment quand on ne les recharge pas régulièrement. Donc, il faut interdire de les recharger en ville, s’est soudain dit le conseiller communal Vert Oleg Gafner. Qui a proposé une résolution demandant à la Municipalité de limiter l’usage de ses bornes de recharge publiques installées par la Ville aux seuls véhicules 100% électriques.

Le Conseil, à une courte majorité, a adopté une résolution. Et comme c’est bien plus beau quand c’est inutile, cette dernière est non contraignante. Surtout parce qu’elle est très compliquée à appliquer. Donc, comme ça, tout le monde est content. Moi, je vais pouvoir continuer à recharger ma voiture (et donc à moins polluer) dans les bien trop rares emplacements où on peut le faire dans la capitale. Et l’élu Vert aura fait son petit exercice de greenwashing qu’il pourra ajouter à son CV.

Prochain épisode? Et si on déposait une résolution, non contraignante bien sûr, pour demander à interdire les résolutions non contraignantes? Du genre de celles qui ont été traitées ces derniers jours pour interdire «la propagande syndicale» dans les écoles (au Grand Conseil) ou les prêts FIFA aux collectivités publiques. Un peu comme les «débats urgents», où on a parfois plus l’impression qu’ils servent de tribune idéologique plutôt qu’à faire avancer le schmilblick. Qu’il soit hybride, électrique ou thermique.



