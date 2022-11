Vecteur d’énergie – L’hydrogène solaire et local se déploie en Suisse romande Issue de l’EPFL, SoHHytec développe des miroirs paraboliques pour produire une énergie écologique et même économique. Alain Detraz

Avec ses 7 mètres de diamètre, la parabole plantée à proximité du Parc de l’innovation, à l’EPFL, produit de l’hydrogène à partir de l’eau en concentrant les rayons du soleil. PATRICK MARTIN

C’est l’élément le plus simple et le plus abondant de l’univers. Dans sa forme gazeuse, il est hautement inflammable. C’est tout l’intérêt de l’hydrogène, dont le pouvoir calorifique est environ trois fois supérieur à celui de l’essence. Et si de nombreux pays placent dans la filière de l’hydrogène un véritable espoir de décarboner l’industrie ou les transports, reste encore à le produire de façon écologique. C’est ce que propose SoHHytec, qui a inventé et breveté un procédé permettant de produire cet élément à partir de l’eau, grâce au soleil, et cela à l’endroit même de son utilisation.