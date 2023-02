Nouvelle tendance – L’hyperpop pense la musique autrement Ce mouvement musical, porté par une génération d’artistes décomplexés et biberonnés à internet, distord les codes de la musique pop. Décryptage. Samuel Calani

Oklou est probablement la chanteuse d’hyperpop la plus reconnue de la scène francophone. Till Janz

Quel sera le genre musical de demain? Chaque décennie a connu son style dominant. Le rock et ses déclinaisons ont inondé les radios durant les années 1990, avec des artistes comme Kurt Cobain (grunge) ou encore les groupes Oasis (rock alternatif) et Guns N’Roses (hard-rock). La pop et ses boys bands aux sonorités électroniques ont pris le relais dès l’an 2000, avant de céder sa place au hip-hop vers les années 2010, avec en figure de proue, aujourd’hui, les Jul et PNL. Bien qu’il soit impossible de prédire l’avenir, un nouveau phénomène se démarque ces temps-ci, jusqu’à attiser les convoitises des géants de l’industrie: l’hyperpop, dont les prémices se situent au début des années 2010 sous l’impulsion de l’artiste anglais A.G. Cook qui veut abattre les frontières entre les différents styles.